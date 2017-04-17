В Норвегии создали пули для подводной стрельбы

17 апреля 2017, 16:01
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Норвежская оборонная компания DSG Technology разработала боеприпасы, которые способны эффективно поражать цели не только в воздухе, но и под водой

В Норвегии создали пули для подводной стрельбы | Наука | Дело Увеличить картинку

Не секрет, что стандартные патроны для стрелкового оружия не подходят для стрельбы под водой. Форма и балансировка пуль оптимизирована для полета в воздухе, а при попадании в воду они быстро теряют кинетическую энергию, замедляются и даже иногда деформируются. Не подойдут обычные патроны и для уничтожения подводных целей с воздуха — при попадании в воду пули быстро потеряют скорость.

Решить эту проблему призваны новые боеприпасы, получившие название CAV-X. Об этом сообщает издание "Популярная механика". В отличие от "классических" пуль, они имеют коническую форму, а не промежуточную между конусом и эллипсоидом. В стандартных боеприпасах важно уменьшить сопротивление воздуха и тем самым увеличить дальность полета, а для подводной стрельбы инженеры сосредоточились на других задачах. Коническая форма пули помогает создать эффект кавитации.

Кавитацией называют процесс образования в жидкости полостей, заполненных паром этой жидкости. Она возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении ее скорости, либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения. При попадании в воду пуля CAV-X начинает выполнять роль кавитатора.

Вокруг пули в воде образуется кавитационная полость, в результате чего она практически не соприкасается с водой и гораздо дольше сохраняет кинетическую энергию — и поражающий эффект. Подводные пули сделаны из вольфрама, а гильза — из латуни. CAV-X будут выпускаться в калибрах 5,56, 7,62 и 12,7 миллиметра, а их убойное действие под водой составляет 14, 22 и 60 метров соответственно.

Что важно, кавитирующие пули не требуют применения специального оружия и подойдут для использования во всех популярных пистолетах и автоматах соответствующего калибра. Хотя работоспособность стандартного оружия под водой вызывает сомнения, но это уже другой вопрос. DSG Technology уже приступила к выпуску подводных боеприпасов — они будут доступны для вооруженных сил стран NATO.

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Теги: оружие , норвегия , нато

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В Норвегии создали пули для подводной стрельбы | Наука | Дело
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