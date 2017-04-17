В Норвегии создали пули для подводной стрельбы

Не секрет, что стандартные патроны для стрелкового оружия не подходят для стрельбы под водой. Форма и балансировка пуль оптимизирована для полета в воздухе, а при попадании в воду они быстро теряют кинетическую энергию, замедляются и даже иногда деформируются. Не подойдут обычные патроны и для уничтожения подводных целей с воздуха — при попадании в воду пули быстро потеряют скорость.

Решить эту проблему призваны новые боеприпасы, получившие название CAV-X. Об этом сообщает издание "Популярная механика". В отличие от "классических" пуль, они имеют коническую форму, а не промежуточную между конусом и эллипсоидом. В стандартных боеприпасах важно уменьшить сопротивление воздуха и тем самым увеличить дальность полета, а для подводной стрельбы инженеры сосредоточились на других задачах. Коническая форма пули помогает создать эффект кавитации.