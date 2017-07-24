В Украине появится новый мобильный оператор — витуальный Lycamobile

Компания Lycamobile, виртуальный мобильный оператор из Великобритании, официально объявил о выходе на украинский рынок.

Партнером компании стало ПАО "Укртелеком" и его дочерняя компания "ТриМоб". "После запуска работы, клиенты в Украине будут иметь доступ к национальной карте 3Mob, которая будет включать выгодные тарифы от Lycamobile", — отмечается в совместном заявлении компаний.

Как сообщил генеральный директор "Укртелеком" Юрий Курмаз, украинский оператор планирует инвестировать не менее 2 млн долларов в развитие сети "ТриМоб", на основе которой будет запускаться сеть британского виртуального оператора. Как известно, покрытие "ТриМоба" мобильным интернетом меньше, чем у его конкурентов по рынку, поэтому, по словам Юрия Курмаза, в тех местах, где будет отсутствовать сигнал, услуга будет предоставляться на основе соглашения о национальном роуминге с Vodafone Украина.

Планы Lycamobile в Украине достаточно амбициозны. В течение года компания рассчитывает привлечь 1 млн абонентов. SIM-карты оператора в течение недели станут доступны для украинских абонентов и будут реализовываться через розничных партнеров, собственной сети магазинов в Украине британский оператор создавать не планирует.

На данный момент на сайте оператора представлены два тарифных плана для украинских абонентов — "Все в одном L" и "Все в одном XL".

Первый тариф включает 300 минут звонков по Украине, 300 международных минут внутри сети Lycamobile в 21 стране мира, включая страны, где сосредоточена большая украинская диаспора, а также 300 SMS и 16 Гб мобильного интернета внутри страны. Стоимость такого пакета обойдется абоненту в 130 гривен/30 дней.

Тариф "Все в одному XL" включает 500 минут звонков по Украине, 500 международных минут внутри сети Lycamobile, 500 SMS по Украине и 25 Гб мобильного интернета. Стоимость такого пакета составит 200 гривен/30 дней.

Национальные тарифы вне пакетов для украинского абонента будут следующие: 30 копеек/минуту на номера стационарной и мобильной связи, 10 копеек/минуту внутри Lycamobile, 30 копеек/SMS на любых операторов и 20 копеек/Мб мобильного интернета. Международные тарифы варьируются в зависимости от страны. Так, к примеру, стоимость звонков в Польшу на номера Lycamobile составят 40 копеек/минуту, на другие номера — 80 копеек/минуту, а стоимость SMS — 3 гривны.

Компания Lycamobile была основана в 2006 году британским предпринимателем шри-ланкийского происхождения Алираджей Субаскараном и является частью Lyca Group. Оператор работает в 22 странах мира, его абонбаза на текущий момент превышает 15 млн пользователей, а к 2020 году компания рассчитывает расширить количество своих пользователей до 50 млн. В 2015 году выручка Lycamobile составила 1,6 млрд евро.