Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине

Материнский холдинг "Киевстар" Veon (ранее Vimpelcom) запускает свой мессенджер в Украине.

Приложение VEON объединит в себе звонки, звуковые, групповые чаты и возможность делиться своим местоположением.

Также, VEON с помощью "аналитики данных и искусственного интеллекта позволяет открывать новый контент каждый день, персонализоваты новости, музыку и видео". Абоненту также будут доступны спецпредложения от кафе, кинотеатров и других заведений.

Для абонентов "Киевстар" трафик VEON не будет тарифицироваться. Абоненты смогут пользоваться им и без средств на счете.

Для Android приложение VEON уже доступен для скачивания, а для iOS пока еще находится в разработке. Кроме Украины мессенджер будет работать в Грузии, России и Пакистане.