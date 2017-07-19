Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине

  19 июля 2017, 13:20
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Приложение VEON объединит в себе звонки, звуковые, групповые чаты и спецпредложения от кафе, кинотеатров и других заведений

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Материнский холдинг "Киевстар" Veon (ранее Vimpelcom) запускает свой мессенджер в Украине.

Приложение VEON объединит в себе звонки, звуковые, групповые чаты и возможность делиться своим местоположением.

Также, VEON с помощью "аналитики данных и искусственного интеллекта позволяет открывать новый контент каждый день, персонализоваты новости, музыку и видео". Абоненту также будут доступны спецпредложения от кафе, кинотеатров и других заведений.

Для абонентов "Киевстар" трафик VEON не будет тарифицироваться. Абоненты смогут пользоваться им и без средств на счете.

Для Android приложение VEON уже доступен для скачивания, а для iOS пока еще находится в разработке. Кроме Украины мессенджер будет работать в Грузии, России и Пакистане.

По материалам: The Village
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Теги: киевстар 21673832 , vimpelcom , социальные сети , мессенджеры , мобильная связь

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