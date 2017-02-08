YouTube придумал, как монетизировать онлайн-трансляции

Изначально функция будет доступна пользователям, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, остальным доступ к этому сервису создатели обещают предоставить "в ближайшее время", сообщается в блоге видеосервиса, передает republic.

Первыми функцию опробуют блогеры из 20 стран мира и зрители из 40 государств.

Зритель, смотрящий онлайн-трансляцию, сможет "покупать" сообщения в общем чате, которые будут выделяться в отдельным цветом и находится над всеми комментариями сроком до пяти часов.

"Super Chat дает зрителям возможность добавить немного визуальной составляющей к их чатам, а создателям предоставляет новый способ поддерживать связь со своими поклонниками, зарабатывая при этом немного денег", — отметили в YouTube.



