Cisco скорочує чисельність персоналу на 7%: у чому причина

Компанія-виробник телекомунікаційного обладнання Cisco анонсувала скорочення 7% робочих місць по всьому світу, щоб зосередитися на стратегічних напрямах, таких як штучний інтелект та кібербезпека. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Cisco планує зменшити свою залежність від мережевого обладнання, яке постраждало від перебоїв у ланцюгу постачання та уповільнення попиту після пандемії.

У лютому компанія вже оголосила про скорочення 5% своєї глобальної робочої сили або понад 4000 робочих місць, а зараз підтвердила плани на другий раунд звільнень.

За словами головного інвестиційного директора Running Point Capital Майкла Ешлі Шульмана, вільнення допоможуть Cisco зосередитися на зростаючих сферах, таких як програмне забезпечення, послуги, ШІ та кібербезпека, водночас зменшуючи частку обладнання в асортименті продуктів.

Водночас акції компанії піднялися на 5% у післяторговій сесії після того, як вона озвучила позитивний прогноз доходів на поточний квартал.

"Ми завершили адаптацію запасів і тепер повертаємося до більш стабільного рівня попиту," – зазначив генеральний директор Чак Роббінс.

Зазначається, що компанія прогнозує виручку за перший квартал у межах від 13,65 до 13,85 мільярда доларів, що перевищує середнє очікування аналітиків, яке становить 13,71 мільярда доларів.