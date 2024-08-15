Cisco сокращает численность персонала на 7%: в чем причина

Компания-производитель телекоммуникационного оборудования Cisco анонсировала сокращение 7% рабочих мест по всему миру, чтобы сосредоточиться на стратегических направлениях, таких как искусственный интеллект и кибербезопасность. Об этом сообщает Reuters.

Cisco планирует уменьшить свою зависимость от сетевого оборудования, пострадавшего от перебоев в цепи поставок и замедления спроса после пандемии.

В феврале компания уже объявила о сокращении 5% своей глобальной рабочей силы или более 4000 рабочих мест, а сейчас подтвердила планы на второй раунд увольнений.

По словам главного инвестиционного директора Running Point Capital Майкла Эшли Шульмана, увольнения помогут Cisco сосредоточиться на растущих сферах, таких как программное обеспечение, услуги, ИИ и кибербезопасность, одновременно уменьшая долю оборудования в ассортименте продуктов.

В то же время, акции компании поднялись на 5% в послеторговой сессии после того, как она озвучила положительный прогноз доходов на текущий квартал.

"Мы завершили адаптацию запасов и теперь возвращаемся к более стабильному уровню спроса", — отметил генеральный директор Чак Роббинс.

Отмечается, что компания прогнозирует выручку за первый квартал в пределах от 13,65 до 13,85 млрд долларов, что превышает среднее ожидание аналитиков, которое составляет 13,71 млрд долларов.