Paramount Global закриває телевізійну студію та скорочує 15% персоналу: у чому причина

Медіакомпанія Paramount Global почне скорочення 15% своєї робочої сили в США, а також закриє свою телевізійну студію Paramount у рамках запланованої реструктуризації. Про це повідомляє Reuters.

Медіа-гігант прагне зменшити щорічні витрати на 500 мільйонів доларів і повернутися до прибуткового зростання перед злиттям з Skydance Media.

У своєму повідомленні керівництво Paramount заявило, що компанія знаходиться в "переломному моменті", а зазначені зміни необхідні для зміцнення бізнесу.

Звільнення, про які було оголошено минулого тижня, торкнуться приблизно 2000 співробітників і триватимуть до кінця 2024 року, причому 90% скорочень планується завершити до кінця вересн

Крім того Paramount Television Studios (PTVS) також буде закрита. Всі поточні серіали PTVS та проекти, що знаходяться в розробці, будуть передані CBS Studios.

Як зазначає видання, Paramount Global проводить реструктуризацію на тлі труднощів на ринку традиційного телебачення, де компанія нещодавно була змушена знизити вартість своїх кабельних мереж майже на 6 мільярдів доларів.

Нагадаємо минулого року дві великі американські кіностудії, Warner Bros. Discovery та Paramount Global, обговорювали можливість злиття, плануючи створити "гіганта новин і розваг".

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