Paramount Global закрывает телевизионную студию и сокращает 15% персонала: в чем причина

Медиакомпания Paramount Global начнет сокращение 15% своей рабочей силы в США, а также закроет телевизионную студию Paramount в рамках запланированной реструктуризации. Об этом сообщает Reuters.

Медиа-гигант стремится снизить ежегодные расходы на 500 миллионов долларов и вернуться к прибыльному росту перед слиянием со Skydance Media.

В своем сообщении руководство Paramount заявило, что компания находится в "переломном моменте", а указанные изменения необходимы для укрепления бизнеса.

Увольнения, о которых было объявлено на прошлой неделе, коснутся примерно 2000 сотрудников и будут продолжаться до конца 2024 года, причем 90% сокращений планируется завершить к концу сентября

Кроме того , Paramount Television Studios (PTVS) также будет закрыта. Все текущие сериалы PTVS и проекты находящиеся в разработке, будут переданы CBS Studios.

Paramount Global проводит реструктуризацию на фоне трудностей на рынке традиционного телевидения, где компания недавно была вынуждена снизить стоимость своих кабельных сетей почти на 6 миллиардов долларов.

Напомним, в прошлом году две крупные американские киностудии, Warner Bros. Discovery и Paramount Global, обсуждали возможность слияния, планируя создать "гиганта новостей и развлечений".

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