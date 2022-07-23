Сервіси OLL.TV і Xtra TV, що належать Ахметову, припинили роботу після здачі ліцензій

Провайдер цифрового інтерактивного телебачення OLL.TV та оператор супутникового телебачення Xtra TV, що входять до складу холдингу "Медіа група Україна", 100%-м бенефіціаром якої є Рінат Ахметов, припинили трансляцію телеканалів та надання послуг своїм абонентам.

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Відповідні оголошення нині відображаються при заході на сайти OLL.TV та Xtra TV. У них зазначено, що з 23:00 22 липня надання послуг припинено "у зв'язку з набранням чинності" закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів.

У свою чергу оператор зв'язку "Укртелеком", який на 92,8% також належить Ахметову, повідомив, що у зв'язку з тим, що сервіс OLL.TV з 22 липня припиняє трансляцію каналів і надання послуг споживачам, він також змушений припинити надання послуги "Інтерактивне телебачення", що технологічно базувалася на платформі OLL.TV ("Інтерактивне TV" та "TV Бізнес").

"Таким чином, тарифікація послуги "Інтерактивне телебачення" та оренда обладнання (за наявності) припиняється з 22 липня 2022 року. Відповідний перерахунок вартості наданих послуг буде відображено у рахунках за липень", - зазначили в "Укртелекомі".

У компанії при цьому вибачаються "за незручності", зазначаючи, що її команда вже працює над пошуком нового сучасного телевізійного сервісу для своїх клієнтів.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, який передбачає формалізацію такого терміну та присвоєння такого статусу великим бізнесменам, які мають, зокрема, свої ЗМІ, за певними критеріями.

Ахметов же, який є найбагатшою людиною в Україні, офіційного статусу олігарха набувати відмовився і для цього вирішив позбавитися медіабізнесу, припинивши роботу та відкликавши ліцензії всіх підконтрольних ЗМІ та телевізійних сервісів, об'єднаних у рамках "Медіа Групи Україна", що належить, у свою чергу, його компанії SCM.