Принадлежащие Ахметову сервисы OLL.TV и Xtra TV прекратили работу после сдачи лицензий

Провайдер цифрового интерактивного телевидения OLL.TV и оператор спутникового телевидения Xtra TV, входящие в состав холдинга "Медиа группа Украина", 100%-м бенефициаром которой является Ринат Ахметов, прекратили трансляцию телеканалов и предоставление услуг своим абонентам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Соответствующие объявления ныне отображаются при заходе на сайты OLL.TV и Xtra TV. В них указано, что с 23:00 22 июля предоставление услуг прекращено "в связи со вступлением в силу" закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

В свою очередь оператор связи "Укртелеком", на 92,8% также принадлежащий Ахметову, сообщил, что в связи с тем, что сервис OLL.TV с 22 июля приостанавливает трансляцию каналов и предоставление услуг потребителям, он также вынужден прекратить предоставление услуги "Интерактивное телевидение", технологически базирующейся на платформе OLL.TV ("Интерактивное TV" и "TV Бизнес").

"Таким образом, тарификация услуги "Интерактивное телевидение" и аренда оборудования (при наличии) прекращается с 22 июля 2022 года. Соответствующий перерасчет стоимости предоставленных услуг будет отражен в счетах за июль", - указали в "Укртелекоме".

В компании при этом приносят извинения "за неудобства", отмечая, что ее команда уже работает над поиском нового современного телевизионного сервиса для своих клиентов.

Напомним, что в ноябре 2021 года Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, предусматривающий формализацию такого термина и присвоение такого статуса крупным бизнесменам, имеющим, в частности, свои СМИ, по определенным критериям.

Ахметов же, будучи самым богатым человеком в Украине, официальный статус олигарха получать отказался и для этого решил избавиться от медиабизнеса, прекратив работу и отозвав лицензии всех подконтрольных СМИ и телевизионных сервисов, объединенных в рамках "Медиа Группы Украина", принадлежащей, в свою очередь, его компании SCM.