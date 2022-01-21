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62:1 в пользу "Укравтодора": дорожники рассказали о бессмысленности обвинений в нецелевом использовании средств
Манипулятивная информация, распространяемая в онлайн-изданиях о злоупотреблениях на строительстве и ремонте дорог за счет фонда борьбы с COVID-19, не соответствует действительности и реальным выводам проверки со стороны Государственной аудиторской службы Украины.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укравтодора" в ответ на публикации в СМИ, где распространялась информация о нарушениях, якобы обнаруженных Госаудитслужбой.
"Цифры вероятных установленных нарушений при проведении закупок "Укравтодора", на которые ссылаются в СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном Отчете Государственной аудиторской службы, ни в официальном письме этой службы в "Укравтодор" относительно результатов проверки (от 21.05.2021 года)", – пишет пресс-служба "Укравтодора".
По словам первого заместителя главы "Укравтодора" Андрея Ивко, подавляющее большинство замечаний Госаудитслужбы касаются формальных нарушений на этапе закупок, а не строительства конкретных объектов, при этом частично эти замечания были исправлены еще во время мониторинга.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Замечания касаются случаев, когда, например, не указан адрес заказчика или не указан язык формирования предложения. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты. В итоге 99% судебных решений по обжалованию мониторингов принято в пользу заказчиков", — рассказал Ивко.
При этом в целом заключение ГАСУ говорит о том, что "средства Фонда борьбы с COVID-19 использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства".
Кроме того, Службами автомобильных дорог уже обжалованы в судах 97 из 122 закупок, в которых, по усмотрению представителей ГАСУ, могут содержаться нарушения. В пользу Служб уже принято 62 судебных решения, а в пользу ГАСУ всего 1 решение.
"Говорить о миллиардных потерях бюджета, как это представляют в некоторых онлайн-изданиях, некорректно. Все средства из Фонда использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства, о чем говорится в отчете", – резюмировали в "Укравтодоре".