62:1 в пользу "Укравтодора": дорожники рассказали о бессмысленности обвинений в нецелевом использовании средств

Манипулятивная информация, распространяемая в онлайн-изданиях о злоупотреблениях на строительстве и ремонте дорог за счет фонда борьбы с COVID-19, не соответствует действительности и реальным выводам проверки со стороны Государственной аудиторской службы Украины.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Укравтодора" в ответ на публикации в СМИ, где распространялась информация о нарушениях, якобы обнаруженных Госаудитслужбой.

"Цифры вероятных установленных нарушений при проведении закупок "Укравтодора", на которые ссылаются в СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном Отчете Государственной аудиторской службы, ни в официальном письме этой службы в "Укравтодор" относительно результатов проверки (от 21.05.2021 года)", – пишет пресс-служба "Укравтодора".

По словам первого заместителя главы "Укравтодора" Андрея Ивко, подавляющее большинство замечаний Госаудитслужбы касаются формальных нарушений на этапе закупок, а не строительства конкретных объектов, при этом частично эти замечания были исправлены еще ​​во время мониторинга.

"Замечания касаются случаев, когда, например, не указан адрес заказчика или не указан язык формирования предложения. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты. В итоге 99% судебных решений по обжалованию мониторингов принято в пользу заказчиков", — рассказал Ивко.

При этом в целом заключение ГАСУ говорит о том, что "средства Фонда борьбы с COVID-19 использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства".

Кроме того, Службами автомобильных дорог уже обжалованы в судах 97 из 122 закупок, в которых, по усмотрению представителей ГАСУ, могут содержаться нарушения. В пользу Служб уже принято 62 судебных решения, а в пользу ГАСУ всего 1 решение.

"Говорить о миллиардных потерях бюджета, как это представляют в некоторых онлайн-изданиях, некорректно. Все средства из Фонда использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства, о чем говорится в отчете", – резюмировали в "Укравтодоре".