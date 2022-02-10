Объем грузоперевозок по украинским рекам достиг 28-летнего рекорда

В 2021 году речные перевозки грузов в Украине увеличились на 30,3%. Как сообщает пресс-служба Ассоциации “Реки Украины” (АРУ), объем грузоперевозок составил 20,6 млн тонн по сравнению с 15,8 млн тонн за год до этого.

Сейчас в Украине возят грузы по трем рекам – Днепру, Дунаю и Южному Бугу. Главная водная артерия – Днепр.

Так, по данным АРУ, на Днепре объемы грузов выросли на 27,7% – с 11,2 млн тонн в 2020 году до 14,4 млн тонн в 2021-м. По реке в основном перевозили стройматериалы, зерновые и металлопродукцию.

На Дунае объем грузоперевозок возрос на 35,8%. В прошлом году он составил 5,5 млн тонн по сравнению с 4,1 млн тонн в 2020 году.

Среди основных грузов здесь руда, зерновые и металлопродукция.

На Южном Буге грузопоток увеличился на 41,8%. В прошлом году он составил 0,7 млн тонн по сравнению с 0,5 млн тонн за год до того.

По этой реке транспортируют в основном зерновые культуры.

"Впервые за длительное время объемы грузовых перевозок на украинских реках превысили 20 млн тонн. Также полученный результат – самый высокий с 1994 года, когда грузопоток на реках Украины составлял 19,9 млн тонн", – заявил исполнительный директор АРУ Дмитрий Козаченко.

Напомним, в 1991 году по украинским рекам перевозили 65 млн тонн грузов, а к 2013 году эта цифра сократилась до 3 млн тонн.

В 2018 году объем грузоперевозок вырос по сравнению с предыдущим годом на 22% и достиг 10 млн тонн.

Максимальный показатель грузоперевозок пришелся на 1989 год, когда было перевезено 67,4 млн тонн грузов.