Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)

Державна служба з надзвичайних ситуацій днями провела за участі свого керівництва масштабні пожежно-тактичні навчання в метрополітені Києва, а саме на території електродепо "Дарниця".

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Як повідомили у відомстві, до тренувань долучилися фахівці з різних регіонів України, зокрема, представники Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону, управлінь ДСНС у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Харківській областях, а також майбутні рятувальники з навчальних закладів Львова і Черкас.

За легендою, у перегінному тунелі між депо та станцією сталося коротке замикання, яке спричинило пожежу в одному з вагонів потяга: це викликало потужне задимлення, паніку серед людей та наявність постраждалих.

Реагування на надзвичайну ситуацію відбувалася у три етапи. Спершу рятувальні відділення, працюючи у складних умовах, приборкали полум’я у задимленому вагоні. Двох постраждалих вони оперативно евакуювали на ношах із задимлених вагонів і передали медикам для надання допомоги.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Крім того, за сценарієм навчань, одна людина самостійно намагалася евакуюватися, але потрапила під вагон. В свою чергу, представники гірничорятувального загону деблокували постраждалого.

Тим часом, нагадаємо, на станції "Деміївська", яку лише у вересні остаточно сполучили новим тунелем з "Либідською" після аварії з підтопленням рік тому, помітили "річку" між рейками. У мерії ситуацію прокоментували заспокійливо.