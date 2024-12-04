Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,70

+0,05

EUR

43,82

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,80

41,77

EUR

44,20

44,05

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Транспорт
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)

метро, київ, дснс, депо, дарниця, навчання, тренування
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій днями провела за участі свого керівництва масштабні пожежно-тактичні навчання в метрополітені Києва, а саме на території електродепо "Дарниця".

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
Київ, 12 грудня, офлайн
Забронювати участь

Як повідомили у відомстві, до тренувань долучилися фахівці з різних регіонів України, зокрема, представники Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону, управлінь ДСНС у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Харківській областях, а також майбутні рятувальники з навчальних закладів Львова і Черкас.

За легендою, у перегінному тунелі між депо та станцією сталося коротке замикання, яке спричинило пожежу в одному з вагонів потяга: це викликало потужне задимлення, паніку серед людей та наявність постраждалих.

Реагування на надзвичайну ситуацію відбувалася у три етапи. Спершу рятувальні відділення, працюючи у складних умовах, приборкали полум’я у задимленому вагоні. Двох постраждалих вони оперативно евакуювали на ношах із задимлених вагонів і передали медикам для надання допомоги.

Фото 2 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 3 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 4 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 5 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 6 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 7 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 8 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 9 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 10 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 11 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 12 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 13 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 14 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 15 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 16 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС
Фото 17 — Пожежа в вагоні, постраждалі, паніка: в київському метро провели масштабні навчання (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ДСНС

Крім того, за сценарієм навчань, одна людина самостійно намагалася евакуюватися, але потрапила під вагон. В свою чергу, представники гірничорятувального загону деблокували постраждалого.

Тим часом, нагадаємо, на станції "Деміївська", яку лише у вересні остаточно сполучили новим тунелем з "Либідською" після аварії з підтопленням рік тому, помітили "річку" між рейками. У мерії ситуацію прокоментували заспокійливо.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов