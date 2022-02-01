"Укравтодор" в этом году отремонтирует по программе Зеленского "Большая стройка" 5,5 тысячи км дорог

"Укравтодор" в этом году планируется отремонтировать 5,5 тысячи километров дорог и более 200 мостов.

Об этом сообщил заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью Forbes, рассказывая о планах реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в дорожной сфере на 2022 год.

"Отремонтировать 5500 км и более 200 мостов. Закончить строительство дороги Днепр – Решетиловка и начать ремонт дорог Мариуполь – Мелитополь – Херсон – Николаев – Одесса и Борисполь – Днепр, а также обновить дорогу Киев – Чоп. В планах окончание строительства мостов в Запорожье и начало строительства Кременчугского и Ямпольского мостов", – сказал Ивко.

Планы на этот год также содержат ремонт дорог к пунктам пропуска и туристическим "магнитам". В частности, к курортам Одесчины, Херсонщины, Николаевщины и Закарпатья.

В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями в 2022 году планируется отремонтировать участок трассы Киев – Одесса на Черкасчине, на Луганщине – трассы КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут и участок дороги Н-26 Чугуев – Старобельск – Меловое, построить северо-восточный обход Тернополя и развязку возле этого города на трассу М-19, которая идет из Волынской в ​​Черновицкую область.

Также закончить ремонт 40 км дороги М-30 Стрый – Изварино в Хмельницкой области.

Следующим этапом станут ремонт дорог в Ровненской и Луганской областях и продолжение ремонта трассы Киев – Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Подготовлено ТЭО строительства первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно, которая будет дорогой первой категории протяженностью примерно 280 км. Объявление конкурса по выбору концессионера и старт строительства станут возможными после принятия соответствующего законопроекта.

Андрей Ивко выразил надежду, что все это произойдет уже в этом году. Дорога будет платной, но будет иметь альтернативную бесплатную.

В этом году планируется начать первый участок Киевской кольцевой дороги. Проектная документация, по словам Ивко, уже готова. В общей сложности дорога состоит из семи участков общей протяженностью примерно 150 км.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал планы: до 2024 года обновить в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 24 тысячи километров дорог.