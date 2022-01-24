В порту Черноморска "гниют" два государственных парома. Кто виноват в доведении суден до аварийного состояния?

В конце 2021 года Юго-западный апелляционный суд Одесской области обязал "Укрзализныцю" убрать два парома – "Герои Шипки" и "Герои Плевны"– из порта Черноморск. Суда стоят у причалов без дела с 2014 года, с тех пор, как государство получило их обратно от частного арендатора “Укрферри” в состоянии, непригодном для использования, и с недооплаченной за аренду суммой около 50 млн грн. Как паромы стали фигурантами детективной истории с десятками судебных разбирательств, и как осколки Черноморской пароходной компании в буквальном смысле выбросило на берег, разбиралось Delo.ua.

"Герои Шипки" и "Герои Плевны" были построены в конце 1970-ых на судоверфи "Uljanik" (Пула, сейчас – Хорватия). Всего по проекту тогда сделали 4 парома – два для Болгарии и два для СССР, они перевозили железнодорожные вагоны на переправе Ильичевск-Варна.

Оба судна позволяют перевозить трейлеры, автомашины и рефрижераторные секции, а также нефтепродукты в железнодорожных цистернах.

До 1990-х годов паромы работали в составе Черноморского морского пароходства, затем их арендовала компания "Укрферри", которую создал бывший начальник сектора паромных перевозок Черноморского морского пароходства Александр Курлянд, затем они вновь перешли Фонду госимущества Украины.

За время аренды паромов случались детективные истории, например, в 2009 грузинские власти нашли на борту парома "Герои Плевны" разобранный истребитель МИГ-29 УБ без любых сопроводительных документов и арестовали судно. Но наша история – не о контрабанде вооружений, а о судьбе осколков некогда мощного Черноморского флота.

"Договор аренды целостного имущественного комплекса Государственной судоходной компании был заключен между Фондом государственного имущества Украины и ООО "Укрферри" 5 декабря 1997 года. Срок его действия истек 6 декабря 2014 года", — говорят в ФГИ.

Однако еще до окончания действия договора из-за паромов "Герои Шипки" и "Герои Плевны" возник повод для ряда судебных разбирательств.

Дело в том, что 14 сентября 2011 года Кабинет министров утвердил постановление № 961, изменив методику расчета и порядка использования платы за аренду госимущества. В постановлении речь шла об изменении методики оценки любого арендованного государственного имущества, не только паромов, которые арендовало ООО "Укрферри". В результате изменения методики оценочная стоимость паромов повысилась, как следствие, повысилась и стоимость их аренды.

Однако, арендатор – ООО "Укрферри" отказался от подписания дополнительного соглашения по изменению арендной ставки и продолжил выплачивать арендную плату по-старому, исходя из той стоимости паромов, которая была определена в гривне в далеком 1997 году.

В марте 2012 Фонд госимущества обратился с иском в суд.

Через несколько лет, 6 декабря 2014 года закончился срок аренды паромов по договору между Фондом государственного имущества и ООО "Укрферри". Однако арендатор не вернул арендованное имущество в срок, потому что на момент окончания договора аренды еще не успел заменить государственные паромы другими, купленными на деньги, сэкономленными на оплате аренды. Помимо этого, арендатор, видимо, справедливо полагал, что копеечная стоимость аренды и возможная пеня за несвоевременный возврат имущества будут значительно ниже выгоды, получаемой от эксплуатации паромов. К 11 августа 2015 года ООО "Укрферри", наконец, приобрел и запустил в работу уже свои собственные пароходы, и по акту приема-передачи вернул имущество балансодержателю.

Паром "Герои Шипки" в порту Черноморска. Фото: cfts.org.ua

"С 6 декабря 2014 года и до 11 августа 2015 года в соответствии с пунктом 5.4 договора аренды и статьи 785 Гражданского кодекса Украины Фонд государственного имущества Украины насчитал арендатору – ООО "Укрферри" неустойку за несвоевременный возврат арендованного имущества в размере двойной арендной платы за его использование", – объясняют в ФГИ.

Сначала неустойку насчитали исходя из первоначальной стоимости паромов, и арендатор уплатил в бюджет 20,7 млн грн за 7 месяцев пользования паромами. Однако, согласно постановлению Высшего хозяйственного суда 10 апреля 2013 года (дело № 5017/781/2012) и постановлению Верховного суда Украины от 20 августа 2013 года (дело № 5017/781/2012) неустойку пересчитали, исходя из правильной стоимости арендованного имущества. Так образовалось сумма недополученной государством неустойки в размере 47,8 млн грн.

После возвращения паромов в распоряжение государства "Герои Шипки" и "Герои Плевны" оказались на балансе "Укрзализныци" – у Фонда госимущества не было возможности эксплуатировать эти изношенные суда, поэтому железнодорожные паромы передали на баланс железнодорожного предприятия “Лиски”, входящего в структуру "Укрзализныци".

"На время передачи паромы работали на устаревшем оборудовании, а в качестве топлива использовали мазут, что очень дорого и не эффективно. Однако предыдущие арендаторы паромов подали ряд судебных исков с требованием вернуть мазут, который остался в паромах. Мазута в необходимом количестве не оказалось, соответственно, идет судебная волокита", - объясняют в "УЗ". Все выглядит так, будто арендаторы не знали, что возвращают паромы государству, и случайно "оставили" мазут в трюмах.

В 2016 году госкомпания безуспешно попыталась отремонтировать паромы – на ремонт только одного из них было потрачено 30 млн грн, второй ремонтируют до сих пор. Однако и "УЗ" столкнулась с тем, что нужно создавать отдельного оператора — "Лиски" не могут управлять паромами.

С созданием государственного паромного оператора тоже возникли проблемы. В свое время бывший тогда губернатором Одесской области Михэил Саакашвили о нескончаемом ремонте вернувшихся государству суден говорил следующее: "Паромной переправой на сегодняшний день оперирует монополист, который при отсутствии конкуренции держит высокие цены и, видимо, все это время отстегивал кому-то в министерстве в Киеве, чтобы этой монополии ничего не угрожало".

В итоге попытки "Укрзализныци" организовать эксплуатацию паромов провалились, и все, что оставалось государственной компании — это содержать и обслуживать паромы, и платить за их швартовку в Черноморске.

Впрочем, в самом порту от этого не в восторге, в связи с чем в марте 2021 года они обратились в Хозяйственный суд Одесской области с целью обязать "Укрзализныцю" убрать "Герои Плевны" с причалов №№ 8,9 и "Герои Шипки" с причала №20. Суд удовлетворил требования портовой администрации, “УЗ” обратилась с апелляцией, но и там проиграла.

Тем временем, всего через 7 лет после инцидента, 23 апреля 2021 года, Фонд госимущества обратился в Хозяйственный суд Одесской области с исковым заявлением к ООО "Судоходная компания "Укрферри", в которой просит суд взыскать с ответчика недополученные государством еще в 2014 году 47 млн 819 тысяч 514 грн убытков.

На сегодня уже состоялось 9 судебных заседаний, но бывший арендатор, а ныне успешный оператор собственных паромов ООО "Укрферри", компенсировать государству хоть часть потерь от своей аренды не спешит. Как не проявляет желания компенсировать и 30 млн грн, уже потраченные государством на восстановление паромов после их возврата арендатором. Что говорить о компенсации затрат государства, связанных с приведением паромов в пригодное для использования состояние.

Тем временем оба государственных железнодорожных парома находятся практически в аварийном состоянии, буксировать их некуда, в порту они мешают торговому судоходству, перекрывают причалы, а их полный ремонт требует очередных огромных вливаний из государственного бюджета. Ну а попытки "Укрзализныци" сдать устаревшие и изношенные паромы в аренду заранее обречены на провал. В итоге паромы ржавеют. Суды идут.