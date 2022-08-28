В Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості

В українському парламенті знову заговорили про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху. Народні депутати України пропонують підвищити штрафи за перевищення швидкості на дорогах та підготували відповідний законопроект.

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Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Зазначається, що вже підготовлено проект закону, який передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості в Україні.

Законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації.

Народні депутати пропонують збільшити суми штрафів у рази.

Так, при перевищенні дозволеної швидкості руху більше як на 80 км/год, автовласник заплатить адміністративний штраф в розмірі 3400 грн.

Якщо ж швидкість буде перевищено на 110 км/год, штраф становитиме 4250 грн.

У випадку, якщо при перевищенні дозволеної швидкості руху більше як на 50 км/год створить аварійну ситуацію, порушнику загрожуватиме штраф в розмірі 5100 грн або позбавлення водійських прав на рік.

Тим часом інші штрафи за порушення дорожнього руху, що діють зараз, народні депутати пропонують залишити без змін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування. Ним пропонується заборонити розміщення рекламоносіїв вздовж доріг.