В Украине планируют увеличить штрафы за превышение скорости

В украинском парламенте снова заговорили об усилении наказания за нарушение правил дорожного движения. Народные депутаты предлагают повысить штрафы за превышение скорости на дорогах и подготовили соответствующий законопроект.

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Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Отмечается, что уже подготовлен проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости в Украине.

Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также за создание аварийной ситуации.

Народные депутаты предлагают увеличить суммы штрафов в разы.

Так, при превышении разрешенной скорости движения более чем на 80 км/ч автовладелец заплатит административный штраф в размере 3400 грн.

Если скорость будет превышена на 110 км/ч, штраф будет составлять 4250 грн.

В случае если при превышении разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч создаст аварийную ситуацию, нарушителю будет грозить штраф в размере 5100 грн или лишение водительских прав на год.

Между тем действующие сейчас другие штрафы за нарушение дорожного движения народные депутаты предлагают оставить без изменений.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об использовании полосы отвода автомобильных дорог общего пользования. Им предлагается запретить размещение рекламоносителей вдоль дороги.