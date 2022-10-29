Wizz Air закриває базу у Молдові через війну в Україні

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив з 1 грудня 2022 року закрити свою базу в Кишиневі, тож тепер літаки компанії не будуть дислокуватися на території Молдови.

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Про це повідомив телеканал Pro TV із посиланням на пресреліз лоукостера.

Зазначається, що таке рішення керівництво Wizz Air ухвалило через запущені країною-агресором РФ ракети в бік України, які нещодавно пролетіли над повітряним простором Молдови.

У компанії пояснили, що вивчили всі ризики в регіоні та загрозу закриття повітряного авіапростору Молдови і переглянули графік польотів узимку.

"Після ретельної оцінки ризиків і враховуючи ризики закриття повітряного простору в Республіці Молдова, ми скорегували нашу зимову програму на 2022-2023 роки з Кишинева, щоб забезпечити її постійне виконання. Щоб мінімізувати загальні збої для наших молдовських клієнтів, ми змінимо виконання більшості наших рейсів на приліт до Кишинева з баз у інших містах мережі Wizz Air з 1 грудня 2022 року", – зазначили в авіакомпанії.

Водночас в органі цивільної авіації Молдови уточнили, що Wizz Air не зупиняє польоти до Молдови. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками чи скоротити частоту польотів.

Повідомляється, що до 30 листопада 2022 року Wizz Air продовжить виконувати рейси з Кишинева до Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Великої Британії.

З 1 грудня 2022 року Wizz Air виконуватиме рейси до Кишинева з Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Великої Британії. Рейси з Кишинева до Парижа Бове, Брюсселя Шарлеруа, Базеля-Мюлузу та Турину будуть припинені.

Нагадаємо, всі авіарейси в Україні були повністю зупинені 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення російських військ.

Але 13 вересня зі Львова вперше з початку війни вилетів літак авіакомпанії Wizz Air та преземлився у Польщі.