Wizz Air закрывает базу в Молдове из-за войны в Украине

Венгерский лоукостер Wizz Air решил с 1 декабря 2022 года закрыть свою базу в Кишиневе. Теперь самолеты компании не будут дислоцироваться на территории Молдовы.

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Об этом сообщил телеканал Pro TV со ссылкой на прессрелиз лоукостера.

Отмечается, что такое решение руководство Wizz Air приняло из-за запущенных страной-агрессором РФ ракет в сторону Украины, которые недавно пролетели над воздушным пространством Молдовы.

В компании объяснили, что изучили все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы и пересмотрели график полетов зимой.

"После тщательной оценки рисков и учитывая риски закрытия воздушного пространства в Республике Молдова, мы скорректировали нашу зимнюю программу на 2022-2023 годы из Кишинева, чтобы обеспечить ее постоянное выполнение. Чтобы минимизировать общие сбои для наших молдавских клиентов, мы изменим выполнение большинства наших рейсов прилет в Кишинев с баз в других городах сети Wizz Air с 1 декабря 2022 года", – отметили в авиакомпании.

В то же время в органе гражданской авиации Молдовы уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменяться рейсы по некоторым направлениям или сокращаться частота полетов.

Сообщается, что до 30 ноября 2022 года Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Кишинева в Австрию, Бельгию, Кипр, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

С 1 декабря 2022 года Wizz Air будет выполнять рейсы в Кишинев из Австрии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Великобритании. Рейсы из Кишинева в Париж Бове, Брюссель Шарлеруа, Базель-Мюлузу и Турин будут прекращены.

Напомним, все авиарейсы в Украине были полностью остановлены 24 февраля – в день полномасштабного вторжения российских войск.

Но 13 сентября из Львова впервые с начала войны вылетел самолет авиакомпании Wizz Air и преземлился в Польше.