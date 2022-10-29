- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Wizz Air закрывает базу в Молдове из-за войны в Украине
Венгерский лоукостер Wizz Air решил с 1 декабря 2022 года закрыть свою базу в Кишиневе. Теперь самолеты компании не будут дислоцироваться на территории Молдовы.
Об этом сообщил телеканал Pro TV со ссылкой на прессрелиз лоукостера.
Отмечается, что такое решение руководство Wizz Air приняло из-за запущенных страной-агрессором РФ ракет в сторону Украины, которые недавно пролетели над воздушным пространством Молдовы.
В компании объяснили, что изучили все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного пространства Молдовы и пересмотрели график полетов зимой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"После тщательной оценки рисков и учитывая риски закрытия воздушного пространства в Республике Молдова, мы скорректировали нашу зимнюю программу на 2022-2023 годы из Кишинева, чтобы обеспечить ее постоянное выполнение. Чтобы минимизировать общие сбои для наших молдавских клиентов, мы изменим выполнение большинства наших рейсов прилет в Кишинев с баз в других городах сети Wizz Air с 1 декабря 2022 года", – отметили в авиакомпании.
В то же время в органе гражданской авиации Молдовы уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову. Изменится только операционная база, в результате чего могут отменяться рейсы по некоторым направлениям или сокращаться частота полетов.
Сообщается, что до 30 ноября 2022 года Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Кишинева в Австрию, Бельгию, Кипр, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.
С 1 декабря 2022 года Wizz Air будет выполнять рейсы в Кишинев из Австрии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Великобритании. Рейсы из Кишинева в Париж Бове, Брюссель Шарлеруа, Базель-Мюлузу и Турин будут прекращены.
Напомним, все авиарейсы в Украине были полностью остановлены 24 февраля – в день полномасштабного вторжения российских войск.
Но 13 сентября из Львова впервые с начала войны вылетел самолет авиакомпании Wizz Air и преземлился в Польше.