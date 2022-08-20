Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

Wizz Air отложил возобновление рейсов из Москвы в ОАЭ из-за критики

Wizz Air отложил возобновление рейсов из Москвы в ОАЭ из-за критики

Лоукостный авиаперевозчик Wizz Air отложил планы по возобновлению авиарейсов из Москвы в Объединенные арабские эмираты после того как эти планы вызвали критику общественности. Об этом пишет Reuters. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В своем заявлении об отсрочке рейсов до дальнейшего уведомления компания не упомянула о критике в соцсетях вплоть до призывов бойкотировать Wizz Air, однако упомянула об "ограничениях отраслевой цепочки поставок".

В Twitter авиакомпания ответила на критику, заявив, что рейс будет выполняться ее предприятием в Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​действует в соответствии с правилами государства Персидского залива.

Напомним, в апреле венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла решение отменить все свои рейсы в Россию на период летнего сезона, а также удалила соответствующие маршруты из системы бронирования.

Кроме того, Wizz Air предоставила 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев на период с 14 мая по 15 июня 2022 года.

Автор:
Степан Крьока