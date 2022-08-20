Wizz Air відклав відновлення рейсів з Москви до ОАЕ через критику

Лоукостний авіаперевізник Wizz Air відклав плани по відновленню авіарейсів з Москви до Об'єднаних арабських еміратів після того, як ці плани викликали критику громадськості. Про це пише Reuters.

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У своїй заяві про відстрочку рейсів до подальшого повідомлення компанія не згадала про критику в соцмережах аж до закликів бойкотувати Wizz Air, проте згадала про "обмеження галузевого ланцюжка поставок".

У Twitter авіакомпанія відповіла на критику, заявивши, що рейс виконуватиме її підприємство в Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об'єднаних Арабських Еміратах і діє відповідно до правил держави Перської затоки.

Нагадаємо, у квітні угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air ухвалила рішення скасувати всі свої рейси до Росії на період літнього сезону, а також видалила відповідні маршрути із системи бронювання.

Крім того, Wizz Air надала 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців на період з 14 травня до 15 червня 2022 року.