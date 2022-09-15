Як безпечно дістатися з Харкова до деокупованих Куп’янська, Ізюму та Балаклії: маршрут для цивільних

Дорожня техніка почала очищувати на Харківщині автошляхи від уламків військової техніки, боєприпасів та інших слідів війни. Вже відновлюють транспортне сполучення до міст Балаклія, Куп'янськ та Ізюм.

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Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Зазначається, що Служба автомобільних доріг у Харківській області обстежує звільнені від окупантів території Харківщини. У надскладних умовах разом з піротехніками ДСНС дорожники оцінюють завдану Росією шкоду дорожній інфраструктурі.

"Завершуємо розробляти план логістичного з’єднання Харківської області. Дорожня техніка почала очищувати автошляхи від уламків військової техніки, боєприпасів та інших слідів війни", - йдеться у повідомленні.

Передусім відновлюють транспортне сполучення до міст Балаклія, Куп'янськ та Ізюм.

Нижче – маршрут, яким до цих населених пунктів цивільні можуть дістатися з Харкова.

Переглянути його у навігаторі можна за посиланням.

"Наголошуємо, що розмінування та забезпечення безперешкодного проїзду ще триває. Не рекомендуємо пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби", - наголошують в "Укравтодорі".

Також водіям рекомендують пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху.

Зазначимо, "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення в деокуповану під час вересневого контрнаступу частину Харківської області. З 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати поїзд.