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Як безпечно дістатися з Харкова до деокупованих Куп’янська, Ізюму та Балаклії: маршрут для цивільних
Дорожня техніка почала очищувати на Харківщині автошляхи від уламків військової техніки, боєприпасів та інших слідів війни. Вже відновлюють транспортне сполучення до міст Балаклія, Куп'янськ та Ізюм.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".
Зазначається, що Служба автомобільних доріг у Харківській області обстежує звільнені від окупантів території Харківщини. У надскладних умовах разом з піротехніками ДСНС дорожники оцінюють завдану Росією шкоду дорожній інфраструктурі.
"Завершуємо розробляти план логістичного з’єднання Харківської області. Дорожня техніка почала очищувати автошляхи від уламків військової техніки, боєприпасів та інших слідів війни", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Передусім відновлюють транспортне сполучення до міст Балаклія, Куп'янськ та Ізюм.
Нижче – маршрут, яким до цих населених пунктів цивільні можуть дістатися з Харкова.
Переглянути його у навігаторі можна за посиланням.
"Наголошуємо, що розмінування та забезпечення безперешкодного проїзду ще триває. Не рекомендуємо пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби", - наголошують в "Укравтодорі".
Також водіям рекомендують пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху.
Зазначимо, "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення в деокуповану під час вересневого контрнаступу частину Харківської області. З 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати поїзд.