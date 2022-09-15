Как безопасно добраться из Харькова до деоккупированных Купянска, Изюма и Балаклеи: маршрут для гражданских

Дорожная техника начала очищать в Харьковской области автодороги от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны. Уже восстанавливают транспортное сообщение в города Балаклея, Купянск и Изюм.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Служба автомобильных дорог в Харьковской области обследует освобожденные от оккупантов территории Харьковщины. В сверхсложных условиях вместе с пиротехниками ГСЧС дорожники оценивают причиненный Россией ущерб дорожной инфраструктуре.

"Завершаем разрабатывать план логистического соединения Харьковской области. Дорожная техника начала очищать дороги от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны", - говорится в сообщении.

Прежде восстанавливают транспортное сообщение в города Балаклея, Купянск и Изюм.

Ниже – маршрут, по которому до этих населенных пунктов гражданские могут добраться из Харькова.

Просмотреть его в навигаторе можно по ссылке.

"Отмечаем, что разминирование и обеспечение беспрепятственного проезда еще продолжается. Не рекомендуем передвигаться по этому маршруту без необходимости", - подчеркивают в "Укравтодоре".

Также водителям рекомендуют передвигаться исключительно в светлое время суток и соблюдать безопасную скорость движения.

Отметим, "Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение в деоккупированную во время сентябрьского контрнаступления часть Харьковской области. С 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать поезд.