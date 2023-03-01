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7 євро за безвіз: ЄС знову відклав обов’язкову плату за дозвіл на поїздки
Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії змінив кінцеву дату запуску системи ETIAS, за якою мандрівники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.
Про це повідомляє видання "Європейська правда".
Ще у січні на сайті директорату орієнтовною датою запуску ETIAS був 2023 рік. Зазначається, що принаймні з 27 лютого його замінили на 2024-ий.
Нагадаємо, Євросоюз ще у 2016 році ухвалив принципове рішення щодо зміни порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в'їзду до ЄС. У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, яке встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Втім, терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі через необхідність додаткового фінансування та у затвердженні технічного законодавства, яке ухвалили лише у 2021 році. Тоді у Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дату знову довелося перенести.
Нові правила перетину кордону ЄС стосуватимуться і українців. Передбачалося, що після старту системи та певного перехідного періоду для її адаптації в'їзд громадян України до Євросоюзу за біометричним паспортом буде можливий лише за умови попередньої авторизації у новій системі безпеки. Перевірка має бути платною, а її результати будуть дійсними протягом трьох років.
В ЄС наголошують, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не вимагає підтвердження мети в'їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо).
Заявку на дозвіл можна буде оформити онлайн, і здебільшого він видаватиметься відразу. У Євросоюзі заявили, що на заповнення анкети потрібно буде витратити не більше ніж 20 хвилин.
Джерело фото: Depositphotos