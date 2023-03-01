7 євро за безвіз: ЄС знову відклав обов’язкову плату за дозвіл на поїздки

Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ Європейської комісії змінив кінцеву дату запуску системи ETIAS, за якою мандрівники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

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Про це повідомляє видання "Європейська правда".

Ще у січні на сайті директорату орієнтовною датою запуску ETIAS був 2023 рік. Зазначається, що принаймні з 27 лютого його замінили на 2024-ий.

Нагадаємо, Євросоюз ще у 2016 році ухвалив принципове рішення щодо зміни порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в'їзду до ЄС. У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, яке встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Втім, терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі через необхідність додаткового фінансування та у затвердженні технічного законодавства, яке ухвалили лише у 2021 році. Тоді у Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дату знову довелося перенести.

Нові правила перетину кордону ЄС стосуватимуться і українців. Передбачалося, що після старту системи та певного перехідного періоду для її адаптації в'їзд громадян України до Євросоюзу за біометричним паспортом буде можливий лише за умови попередньої авторизації у новій системі безпеки. Перевірка має бути платною, а її результати будуть дійсними протягом трьох років.

В ЄС наголошують, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не вимагає підтвердження мети в'їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо).

Заявку на дозвіл можна буде оформити онлайн, і здебільшого він видаватиметься відразу. У Євросоюзі заявили, що на заповнення анкети потрібно буде витратити не більше ніж 20 хвилин.

Джерело фото: Depositphotos