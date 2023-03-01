7 евро за безвиз: ЕС снова отложил обязательную плату за разрешение на поездки

Генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел Европейской комиссии изменил конечную дату запуска системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

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Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Еще в январе на сайте директората ориентировочной датой запуска ETIAS был 2023 год. Отмечается, что по крайней мере с 27 февраля его заменили на 2024 год.

Напомним, Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и в утверждении технического законодательства, которое приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но дату снова пришлось перенести.

Новые правила пересечения границы ЕС будут касаться и украинцев. Предполагалось, что после старта системы и определенного переходного периода для ее адаптации въезд граждан Украины в Евросоюз по биометрическому паспорту будет возможен только при предварительной авторизации в новой системе безопасности. Проверка должна быть платной, а ее результаты будут действительны в течение трех лет.

В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов (подтверждения доходов, статуса и т.п.).

Заявку на разрешение можно будет оформить онлайн, и в большинстве своем она будет выдаваться сразу. В Евросоюзе заявили, что на заполнение анкеты нужно будет потратить не более 20 минут.

Источник фото: Depositphotos