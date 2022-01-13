В 2021 году Чернобыль посетило в два раза больше туристов, почти половина из них - иностранцы

В 2021 году Чернобыльскую зону отчуждения посетило 73 тысячи туристов. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году (36,5 тысячичеловек), сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения зоны отчуждения.

Иностранных туристов, побывавших в прошлом году в Зоне отчуждения, было немного меньше, чем украинских - 33,9 тысячи человек. Такую динамику отметили впервые. Ранее 85% посетителей Чернобыльской зоны были иностранцами.

Правда, в декабре 2021 количество иностранных туристов в Чернобыле все-таки превысило украинских: 2,6 тысячи и 845 соответственно. И некоторые из них остались в Зоне отмечать Новый год. В новогоднюю ночь в Зоне отчуждения находилось 34 туриста из Польши, 5 - из Чехии, один итальянец, один белорус и один украинец.

В прошлом году Польша лидировала по числу туристов, побывавших в Чернобыле (4,7 тысячи человек). За ней следуют США (3,5 тысячи туристов) и Германия (3,2 тысячи туристов).

Среди стран, жителей которых заинтересовало путешествие в Зону, оказались Зимбабве, Коста-Рика, Вануату, Парагвай, Боливия, Фиджи. Из Бразилии приехало 492 человека, из Австралии – 205 человек.

А в ноябре 2021 тройка стран-лидеров состояла из Испании (481), Великобритании (325) и Польши (240).

Для большинства туристов фактором, побуждающим приехать в Зону отчуждения, стал сериал «Чернобыль», выпущенный НВО.

Едут в Чернобыль в основном на один день. Хотя есть и вариант двухдневного тура с ночевкой в одном из трех хостелов в Чернобылье или в хостеле в селе Дитятки, которое находится рядом с Зоной отчуждения. А максимально там можно находиться в туристической поездке пять дней.

Чернобыльскую зону намерены внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Минкульт формирует досье основных культурных и природных объектов Зоны, пишет сайт КV.

Из подобных объектов, которые уже внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - Мемориал мира в Хиросиме (купол Генбаку) и Ядерный испытательный полигон на атолле Бикини (Маршалловы острова).

Кафе "Припять" в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: facebook.com/cotiz.org.ua

Решено, что туризм будет развиваться в Чернобыле в трех направлениях – сохранение легендарных объектов, создание музеев и строительство культурного хаба. Сейчас, например, готовят к реконструкции здание одно из знаковых мест в Припяти - кафе "Припять".

Там в 1977 году строители отмечали пуск первого энергоблока станции, а жители города обычно проводили время в ожидании пассажирских катеров "Ракета" и "Метеор". Частично сохранился витраж, который намерены восстановить, а во дворе кафе - автоматы по продаже газированной воды.