Експорт зерна через канал Дунай-Чорне море - важливий, але цього недостатньо для запобігання світового голоду, - ООН

Кілька днів тому каналом гирла Швидке судновий хід річки Дунай - Чорне море було відновлено прохід для суден, що перевозять агропродукцію.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора гуманітарної допомоги ООН Мартіна Гріффітса в Twitter .

Він заявив, що натхненний цією новиною, втім вважає цю подію вже ж недостатньою для подолання загрози світового голоду. Лише розблокування українських чорноморських портів, які наразі заблоковані російською армією, є найкращим способом запобігання глобального голод.

"Натхнені повідомленнями про відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море - Дунай. Але цього недостатньо. Оскільки відсутність продовольчої безпекив усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати", - прокоментував Мартін Гріффітс.

Згідно із дослідженням ООН, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати більше 400 мільйонів людей, тому блокування портів створює загрозу голоду для цих людей.

"Гирло Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море - це надзвичайно важливий транспортний канал, який може стати “дорогою життя” для тих, країн над якими нависла небезпека голоду. Це стало можливим завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний і роботі українських захисників. І ми продовжуємо працювати над тим, щоб рятувати не тільки Україну від російської агресії, але і світ, який путін тримає у заручниках", - додав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як повідомлялось, на сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінного заміни морських портів.

Окрім цього, раніше голова Всесвітньої продовольчої програми ООН повідомив, що ООН отримує з України 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги.

При цьому нині будь-яке спрощення експорту зернових з України є вкрай затребуваним через блокування українських портів та судноплавство у Чорному морі внаслідок російської військової агресії.

Нагадаємо, що напередодні можливість експорту агропродукції з України додатково спрощено завдяки тому, що Румунія закінчила ремонт ширококолінної залізничної лінії в порт Галац. Однак прямого фізичного сполучення з нею Україна не має: для цього все одно доведеться використовувати пропускні можливості залізниці Молдови.