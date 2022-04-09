Розвиток IT-індустрії в Україні триває: MGID долучилася до лав резидентів Дія Сіті

Глобальна рекламна платформа MGID набула офіційного статусу резидента Дія Сіті, ставши однією зі 163 міжнародних та українських IT-компаній–членів, які сприяють руху індустрії до стабільного розвитку в умовах війни.

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За словами керівництва MGID, попри важкий для країни час, компанія продовжує збільшувати команду, розширювати свою географічну присутність та розвивати продукт.

«Українська ІТ-галузь, зокрема і MGID, продовжує працювати попри війну. Ми згуртовані, сповнені сил та маємо амбітні плани щодо розвитку нашого бізнесу, — каже CEO MGID Сергій Денисенко. — Ми стежили за розробкою концепції Дія City з самого початку обговорення цієї ініціативи. За цей час вона пройшла довгий шлях, сповнений дискусій та важливих трансформацій. У результаті ми маємо спільно створену модель, яка є прийнятною як для ІТ-бізнесу, так і для влади, і потенційно може надати індустрії умови, на які ми довго чекали. В часи, коли ІТ-індустрія залишається острівцем економічної стабільності України, ми готові робити все від нас залежне, аби підживлювати українську економіку та сприяти розвитку IT-галузі в країні».

Глобальна рекламна платформа MGID вже має потужну присутність у США, Східній і Західній Європі, Азії та Латинській Америці. Наразі компанія посилено працює над зміцненням присутності в Іспанії, Румунії, Італії, Польщі й продовжує підтримувати свою операційну та R&D діяльність в Україні.

Про MGID

MGID — це глобальна рекламна платформа, яка допомагає брендам охоплювати унікальну локальну аудиторію. Privacy-first технології та AI гарантують рекламодавцям релевантність і високу якість реклами, а також безпечність середовищ її розміщення для брендів.

Компанія пропонує різноманітні формати реклами, включно з нативною, медіа- та відеорекламою, щоб забезпечити позитивний досвід для користувачів. Це дає рекламодавцям змогу підвищити ефективність кампаній, а видавцям — утримувати та монетизувати свою аудиторію.

Щомісяця MGID охоплює 900 мільйонів унікальних читачів 200 мільярдами показів оголошень на платформах 25 тисяч перевірених видавців. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте www.mgid.com