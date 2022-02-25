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Російські війська атакували Хмельницьку область (ВІДЕО)
Сьогодні, 25 лютого, російські окупаційні війська завдали удару по аеродрому в місті Старокостянтинів Хмельницької області.
Як повідомляють користувачі соціальних мереж, обстріл стався приблизно о 20:10.
Перед цим у Хмельницькій області представники Національного Корпусу попередили диверсію двох посібників РФ із гранатами та планшетом затримали у селі Цвітох Славутського району, у напрямку Рівненської АЕС.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом сісти за стіл переговорів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України.
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