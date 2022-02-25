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Російські війська атакували Хмельницьку область (ВІДЕО)

Російські війська атакували Хмельницьку область (ВІДЕО)

Сьогодні, 25 лютого, російські окупаційні війська завдали удару по аеродрому в місті Старокостянтинів Хмельницької області.

 

Як повідомляють користувачі соціальних мереж, обстріл стався приблизно о 20:10.

Перед цим у Хмельницькій області представники Національного Корпусу попередили диверсію двох посібників РФ із гранатами та планшетом затримали у селі Цвітох Славутського району, у напрямку Рівненської АЕС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом сісти за стіл переговорів.

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України.

Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей.

Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Дмитро Нарожний