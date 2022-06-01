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"Відносини між країнами перейшли на новий етап": уряди України та Польщі вперше провели спільне засідання

Польща Україна, уряди Польщі та України, Зеленський, допомога від Польщі
Фото: Офіс президента України

Уряди України та Польщі у середу, 1 червня, вперше провели спільні консультації. Під час засідання був присутній і президент Володимир Зеленський.

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 Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Українсько-польські міжурядові консультації. У такому форматі наші уряди працюють уперше. Він є історичним і, впевнений, буде продуктивним. Цінуємо всю ту безпрецедентну підтримку з боку Польщі для України та українців", - йдеться у повідомленні.  

Володимир Зеленський додав, що відносини між Україною та Польщею з теплих і сусідських перейшли на новий етап – міцних та історичних.  

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна має стати гарантом безпеки України. Раніше Польща назвала головну умову, за якої вона погодиться стати гарантом безпеки для України - щоб у мирному договорі між Україною та Росією не було відмови Києва від своїх територій. 

Автор:
Анастасія Дєдковська