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"Отношения между странами перешли на новый этап": правительства Украины и Польши впервые провели совместное заседание
Правительства Украины и Польши в среду, 1 июня, впервые провели совместные консультации. В ходе заседания присутствовал и президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украинско-польские межправительственные консультации. В таком формате наши правительства работают впервые. Оно является историческим и, уверен, будет продуктивным. Ценим всю ту беспрецедентную поддержку со стороны Польши для Украины и украинцев", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский добавил, что отношения между Украиной и Польшей с теплых и соседских перешли на новый этап – крепких и исторических.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна стать гарантом безопасности Украины. Ранее Польша назвала главное условие, при котором она согласится стать гарантом безопасности для Украины – чтобы в мирном договоре между Украиной и Россией не было отказа Киева от своих территорий.