"Отношения между странами перешли на новый этап": правительства Украины и Польши впервые провели совместное заседание

Правительства Украины и Польши в среду, 1 июня, впервые провели совместные консультации. В ходе заседания присутствовал и президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинско-польские межправительственные консультации. В таком формате наши правительства работают впервые. Оно является историческим и, уверен, будет продуктивным. Ценим всю ту беспрецедентную поддержку со стороны Польши для Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский добавил, что отношения между Украиной и Польшей с теплых и соседских перешли на новый этап – крепких и исторических.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна должна стать гарантом безопасности Украины. Ранее Польша назвала главное условие, при котором она согласится стать гарантом безопасности для Украины – чтобы в мирном договоре между Украиной и Россией не было отказа Киева от своих территорий.