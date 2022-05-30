Анджей Дуда подтвердил, что Польша готова стать гарантом безопасности Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", — сказал Дуда.

Ранее Польша назвала главное условие, при котором она согласится стать гарантом безопасности для Украины.

Польша потребовала, чтобы в мирном договоре между Украиной и Россией не было отказа Киева от своих территорий. В противном случае Варшава откажется выступать гарантом безопасности для Украины.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.