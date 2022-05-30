Анджей Дуда підтвердив, що Польща готова стати гарантом безпеки України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна має стати гарантом безпеки України.

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Про це він сказав у інтерв'ю CNN.

"Володимир Зеленський запитував мене, чи я згоден, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті - так, Польща братиме участь у цьому", - сказав Дуда.

Раніше Польща назвала головну умову, за якої вона погодиться стати гарантом безпеки для України.

Польща наполягає, щоб у мирному договорі між Україною та Росією не було відмови Києва від своїх територій. А якщо ні, то Варшава відмовиться виступати гарантом безпеки для України.

Нагадаємо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.