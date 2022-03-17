Культурна ізоляція: Sotheby's та Christie's скасували аукціони російського мистецтва

Аукціонні будинки Sotheby's та Christie's вирішили скасувати заплановані на червень торги російським мистецтвом.

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Як передає The Art Newspaper з посиланням на коментарі офіційних представників Sotheby's та Christie's, компанії скасували аукціони через вторгнення військ РФ в Україну.

" Sotheby's не проводитиме торги російським мистецтвом у червні. Наші серця та думки звернені до всіх, хто постраждав під час української кризи", – повідомили в компанії.

За інформацією видання, за кілька годин після того, як Sotheby's скасував торги, аналогічне рішення ухвалив аукціонний будинок Christie's.

Представники Sotheby's та Christie's заявили, що компанії виконують нові санкційні закони Великобританії та США, які забороняють укладати контракти з фізичними особами та компаніями з Росії, внесеними до списку.

За даними The Art Newspaper, торги російським мистецтвом у Sotheby's під час "Російського тижня" у листопаді 2021 року склали 17,7 млн фунтів.

Крім цього, Фонд Royal Collection Trust вирішив не передавати Росії старовинну зброю, яку мали демонструвати на одній із виставок у Кремлі, інформує People.

Йдеться про три антикварні мечі з колекції британської королеви Єлизавети II. Старовинну зброю мали показувати на кремлівській виставці "Дуель: від бойового випробування до благородного злочину" з 4 березня по 16 червня.

У виданні зазначають, що спонсором експозиції є олігарх Алішер Усманов, який нещодавно потрапив під міжнародні санкції через російське вторгнення в Україну. У Англії було неможливо проігнорувати цей факт, тому остаточно відкликали свої експонати.

У свою чергу на сайті музеїв Московського Кремля заявили, що європейські колекції були змушені відкликати свої експонати "через геополітичну ситуацію".

У музеї також повідомили, що "працюють над тим, щоб здійснити виставку без європейської участі". Відкриття виставки заплановано на 4 березня.

Раніше міжнародний аукціонний будинок Phillips, що належить російській компанії Mercury, повідомив, що передасть усю комісію покупця та продавця з торгів творами ХХ століття та сучасним мистецтвом на користь Червоного Хреста України.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики оголосило збір інформації про пошкодження та руйнування об'єктів культурної спадщини, скоєних російськими окупаційними військами на території України.