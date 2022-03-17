Культурная изоляция: Sotheby's и Christie's отменили аукционы российского искусства

Аукционные дома Sotheby's и Christie's решили отменить запланированные на июнь торги российским искусством.

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Как передает The Art Newspaper со ссылкой на комментарии официальных представителей Sotheby's и Christie's, компании отменили аукционы из-за вторжения войск РФ в Украину.

"Sotheby's не будет проводить торги российским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал во время украинского кризиса", – сообщили в компании.

По информации издания, через несколько часов после того, как Sotheby's отменил торги, аналогичное решение принял аукционный дом Christie's.

Представители Sotheby's и Christie's заявили, что компании выполняют новые санкционные законы Великобритании и США, которые запрещают заключать контракты с физическими лицами и компаниями из России, внесенными в список.

По данным The Art Newspaper, торги российским искусством в Sotheby's во время "Русской недели" в ноябре 2021 года составили 17,7 млн фунтов.

Кроме этого, Фонд Royal Collection Trust решил не передавать России старинное оружие, которое должны были демонстрировать на одной из выставок в Кремле, информирует People.

Речь идет о трех антикварных мечах из коллекции британской королевы Елизаветы II. Старинное оружие должны были показывать на кремлевской выставке "Дуэль: от боевого испытания до благородного преступления" с 4 марта по 16 июня.

В издании отмечают, что спонсором экспозиции является олигарх Алишер Усманов, недавно попавший под международные санкции из-за российского вторжения в Украину. В Англии не могли проигнорировать этот факт, поэтому окончательно отозвали свои экспонаты.

В свою очередь на сайте музеев Московского Кремля заявили, что европейские коллекции были вынуждены отозвать свои экспонаты "из-за геополитической ситуации".

В музее также известили, что "работают над тем, чтобы осуществить выставку без европейского участия". Открытие выставки было запланировано на 4 марта.

Ранее международный аукционный дом Phillips, принадлежащий российской компании Mercury, сообщил, что передаст всю комиссию покупателя и продавца по торгам произведениями ХХ века и современным искусством в пользу Красного Креста Украины.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими оккупационными войсками на территории Украины.