Портал robota.ua створив безкоштовну дошку оголошень Potreba

Щоб прискорити процес взаємодії українців, robota.ua створила безкоштовну дошку оголошень Potreba, на якій будь-який користувач може розмістити оголошення про потребу у допомозі або її надання.

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На дошці оголошень вже доступні кілька категорій:

Допомога переселенцям

Ліки

Евакуація

Продукти харчування

Допомога тваринам

Допомога військовим

Житло

Транспорт/Перевезення

Одяг і взуття

Для розміщення оголошення достатньо вибрати категорію, написати текст та підтвердити його публікацію кодом із смс.

Усі оголошення проходять ручну модерацію.

Нагадаємо, сайт з працевлаштування robota.ua запустив бот @robotaua_now_bot у месенджері Telegram для полегшення пошуку вакансій в Україні та за кордоном.

Польський сайт Ukraincy Do Pracy закликає українців, котрі опинилися в цій країні, безкоштовно використовувати його для пошуку роботи.