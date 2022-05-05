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Портал robota.ua створив безкоштовну дошку оголошень Potreba
Щоб прискорити процес взаємодії українців, robota.ua створила безкоштовну дошку оголошень Potreba, на якій будь-який користувач може розмістити оголошення про потребу у допомозі або її надання.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
На дошці оголошень вже доступні кілька категорій:
- Допомога переселенцям
- Ліки
- Евакуація
- Продукти харчування
- Допомога тваринам
- Допомога військовим
- Житло
- Транспорт/Перевезення
- Одяг і взуття
Для розміщення оголошення достатньо вибрати категорію, написати текст та підтвердити його публікацію кодом із смс.
Усі оголошення проходять ручну модерацію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, сайт з працевлаштування robota.ua запустив бот @robotaua_now_bot у месенджері Telegram для полегшення пошуку вакансій в Україні та за кордоном.
Польський сайт Ukraincy Do Pracy закликає українців, котрі опинилися в цій країні, безкоштовно використовувати його для пошуку роботи.