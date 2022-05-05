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Суспільство
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Портал robota.ua створив безкоштовну дошку оголошень Potreba

Портал robota.ua створив безкоштовну дошку оголошень Potreba

Щоб прискорити процес взаємодії українців, robota.ua створила безкоштовну дошку оголошень Potreba, на якій будь-який користувач може розмістити оголошення про потребу у допомозі або її надання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
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На дошці оголошень вже доступні кілька категорій:

  • Допомога переселенцям
  • Ліки
  • Евакуація
  • Продукти харчування
  • Допомога тваринам
  • Допомога військовим
  • Житло
  • Транспорт/Перевезення
  • Одяг і взуття

Для розміщення оголошення достатньо вибрати категорію, написати текст та підтвердити його публікацію кодом із смс.

Усі оголошення проходять ручну модерацію.

Нагадаємо, сайт з працевлаштування robota.ua запустив бот @robotaua_now_bot у месенджері Telegram для полегшення пошуку вакансій в Україні та за кордоном.

Польський сайт Ukraincy Do Pracy закликає українців, котрі опинилися в цій країні, безкоштовно використовувати його для пошуку роботи.

Автор:
Сергій Горєлов