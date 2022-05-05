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Портал robota.ua создал бесплатную доску объявлений Potreba

Портал robota.ua создал бесплатную доску объявлений Potreba
Офис robota.ua. Фото: пресс-службы компании

Чтобы ускорить процесс взаимодействия украинцев, robota.ua создала бесплатную доску объявлений Potreba, на которой любой пользователь может разместить объявление о потребности в помощи либо о ее предоставлении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
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На доске объявлений уже доступны несколько категорий:

  • Помощь переселенцам
  • Лекарства
  • Эвакуация
  • Продукты питания
  • Помощь животным
  • Помощь военным
  • Жилье
  • Транспорт/Перевозка
  • Одежда и обувь

Для размещения объявления достаточно выбрать категорию, написать текст и подтвердить его публикацию кодом из смс.

Все объявления проходят ручную модерацию.

Напомним, сайт по трудоустройству robota.ua запустил бот @robotaua_now_bot в мессенджере Telegram для облегчения поиска вакансий в Украине и за границей.

Польский сайт Ukraincy Do Pracy призывает украинцев, оказавшихся в этой стране, бесплатно использовать его для поиска работы.

Автор:
Сергей Горелов