- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Портал robota.ua создал бесплатную доску объявлений Potreba
Чтобы ускорить процесс взаимодействия украинцев, robota.ua создала бесплатную доску объявлений Potreba, на которой любой пользователь может разместить объявление о потребности в помощи либо о ее предоставлении.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
На доске объявлений уже доступны несколько категорий:
- Помощь переселенцам
- Лекарства
- Эвакуация
- Продукты питания
- Помощь животным
- Помощь военным
- Жилье
- Транспорт/Перевозка
- Одежда и обувь
Для размещения объявления достаточно выбрать категорию, написать текст и подтвердить его публикацию кодом из смс.
Все объявления проходят ручную модерацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, сайт по трудоустройству robota.ua запустил бот @robotaua_now_bot в мессенджере Telegram для облегчения поиска вакансий в Украине и за границей.
Польский сайт Ukraincy Do Pracy призывает украинцев, оказавшихся в этой стране, бесплатно использовать его для поиска работы.