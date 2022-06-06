У Запоріжжі відкривається “зелений коридор” для виїзду на тимчасово окуповану територію, - ОВА

У Запоріжжі у понеділок, 6 червня, відкриється “зелений коридор” для бажаючих виїхати на тимчасово окуповану територію. Виїхати можна буде лише на приватних автомобілях.

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Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд.

"Сьогодні, 6 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти перекидають із Криму в Запорізьку область особовий склад та військову техніку, у тому числі "Гради". Зокрема, противник 27 травня обстріляв позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.