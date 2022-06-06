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Категория
Общество
Дата публикации

В Запорожье открывается "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию, - ОВА

автомобили,зеленый коридор, колонна автомобилей

В Запорожье в понедельник, 6 июня, откроется "зеленый коридор" для желающих выехать на временно оккупированную территорию. Уехать можно будет только на частных автомобилях.

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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что на данный момент сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд.

"Сегодня, 6 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты перебрасывают из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады". В частности, противник 27 мая обстрелял позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Автор:
Анастасия Дедковская