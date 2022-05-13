Україна запустила сайт із поіменним списком усіх учасників російського вторгнення

Апарат Ради національної безпеки і оборони України запустив інформаційний ресурс "Окупант", де в оперативному режимі будуть надаватися дані про військовослужбовців Збройних сил РФ, які вторглися на територію України, починаючи з 24 лютого, зокрема про полонених.

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Як зазначають у РНБО, порталом зможуть користуватися і громадяни Росії, зокрема сім'ї солдатів або їхні знайомі, для отримання інформації про стан та місцезнаходження полонених.

За допомогою порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв'язатися з представниками українського Міністерства оборони. Для цього поруч із ім'ям кожного з військових передбачена кнопка зворотного зв'язку: пропонується вказати свій номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові, а також те, ким заявник доводиться полоненому.

На сьогодні у цьому списку полонених зарезервовано 498 позицій, проте імена вказані лише для 401 особи. Також на сайті є посилання на відео з полоненими (але не всіма).

В цілому ж ідентифіковано та відображено у базі 101,9 тисячі російських військових. Ресурс передбачає відображення дати народження, звання та військової частини, проте ці дані відомі далеко не по всіх російських військових, які потрапили до бази.

Крім того, на сайті є онлайн-карта дислокації військових формувань, які беруть участь у російському вторгненні в Україну.

Зазначимо при цьому, що українська та російська сторони вже багаторазово обмінювалися полоненими. Зокрема, востаннє профільний міністр Ірина Верещук повідомляла про такий обмін 6 травня, коли Україні вдалося повернути 41 особу, включаючи 28 військових. При цьому жодного разу не повідомлялося про те, на кого та в якій кількості здійснювався обмін.