Украина запустила сайт с поименным списком всех участников российского вторжения

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины запустил информационный ресурс "Оккупант", где в оперативном режиме будут представляться данные о военнослужащих Вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля, в частности о попавших в украинский плен.

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Как отмечают в СНБО, порталом смогут пользоваться и граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных.

С помощью портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями украинского Министерства обороны. Для этого рядом с именем каждого из военных предусмотрена кнопка обратной связи: предлагается указать свой номер телефона, фамилию, имя и отчество, а также то, кем заявитель приходится пленному.

На сегодня в этом списке пленных зарезервировано 498 позиций, однако имена указаны только для 401 лица. Также на сайте есть ссылки на видео с пленными (но не всеми из них).

В целом же идентифицировано и отображено в базе 101,9 тысячи российских военных. Ресурс предусматривает отображение даты рождения, звания и воинской части, однако эти данные известны далеко не по всем российским военным, попавшим в базу.

Кроме того, на сайте имеется онлайн-карта дислокации воинских формирований, принимающих участие в российском вторжении в Украину.

Отметим при этом, что украинская и российская стороны уже многократно обменивались пленными. В частности, последний раз профильный министр Ирина Верещук сообщала о таком обмене 6 мая, когда Украине удалось вернуть 41 человека, включая 28 военных. При этом ни разу не сообщалось о том, на кого и в каком количестве производился обмен.