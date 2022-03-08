В Україні дозволили укладати шлюб із військовослужбовцем без його особистої присутності

На час воєнного стану в Україні укласти шлюб із військовослужбовцем можна без його фізичної присутності. Відповідну постанову №213 прийняв Кабінет міністрів.

Для цього наречений повинен написати заяву, якою він дає свою згоду одружитися. Безпосередній командир повинен завірити документ та передати його у відділ державної реєстрації актів цивільного стану .

У цій заяві слід зазначити такі дані: прізвище, власне ім'я та по батькові, дату народження, громадянство. Якщо пара вирішить вибрати собі одне прізвище на двох, потрібно про це вказати у заяві.

Реєстрацію шлюбу може засвідчити безпосередній командир. Крім того, для цього не обов'язково присутність нареченого та нареченої, головне щоб були заяви, також можна скористатися доступними засобами відеозв'язку.

Якщо акт засвідчує командир, то в документі обов'язково потрібно вказати дату та місце його складання, прізвища, імена та по батькові, дати народження нареченого та нареченої, їх громадянство, а у разі обрання прізвища одного з них або приєднання до свого прізвища іншого – також вказати відомості про це.

Акт направляє командир, який його складав, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, який складається керівником закладу охорони здоров'я, в якому перебувають або працюють один або обоє молодят