В Україні націоналізують 400 російських та білоруських вагонів

Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлений до "Укрзалізниці" та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для прийняття рішення щодо подальшої націоналізації", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у зоні митного контролю одного з міст виявлено залізничний вагон з електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.

В даний час здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки разом із Волинською ОВА виявили на одному з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю 7 вантажівок. Їх конфіскували та передали на потреби ЗСУ.

Раніше на залізничних станціях, розташованих у Вінницькій області, правоохоронці вилучили 21 вагон мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.

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