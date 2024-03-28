У Києві посилять заходи безпеки через загрозу проникнення ДРГ та ракетних обстрілів: що відомо

У Києві підвищують заходи безпеки через загрозу ракетних обстрілів та спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника.

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Відповідні рішення прийняли на засіданні Ради оборони міста Києва щодо забезпечення безпеки в столиці, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що приводом засідання Ради Оборони стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту", - наголошують в КМВА.

Крім того не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Враховуючи цю інформацію, Рада Оборони Києва прийняла рішення:

1) Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

2) Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

3) Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

4) Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

"Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці", - наголошують в КМВА.

Киян просять зберігати спокій та не панікувати.

"Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені", - підкреслюють в КМВА.

Нагадаємо, зараз навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

Крім того, навколо Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів та побудовані надійні системи вогневого ураження противника

Росія запустила по Києву ракети "Циркон"

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Попередньо, по столиці завдали удару балістичними ракетами типу "Циркон". Вони були збиті силами української протиповітряної оборони. Уламки ракет впали у кількох районах міста.

Так, у Солом'янському районі були пошкоджені два приватних будинки. У Голосіївському — залишки ракет впали в лісосмузі. Постраждало домогосподарство в Дарницькому районі. А найбільші руйнування сталися в Печерському районі Києва, де уламки впали на одну з будівель навчального закладу. Унаслідок атаки постраждали 10 людей, двоє були госпіталізовані.

"Циркон" — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у РФ у січні 2023 року. Москва заявляла, що "Циркон" є гіперзвуковою та здатна розвивати швидкість понад 10 тисяч кілометрів на годину.