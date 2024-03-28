В Киеве усилят меры безопасности из-за угрозы проникновения ДРГ и ракетных обстрелов: что известно

В Киеве усиливают меры безопасности из-за угрозы ракетных обстрелов и попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника.

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Соответствующие решения приняли на заседании Совета обороны Киева по обеспечению безопасности в столице, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что поводом заседания Совета Обороны стали последние заявления руководителей страны-агрессора по поводу намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности.

"Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета ", - отмечают в КМВА.

Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.

Учитывая эту информацию, Совет Обороны Киева принял решение:

1) Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение большого количества людей.

2) Просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

3) Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.

4) Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

"Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице", - отмечают в КМВА.

Киевлян просят сохранять спокойствие и не паниковать.

"Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены", - подчеркивают в КМВА.

Напомним, сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.

Кроме того, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров и построены надежные системы огневого поражения противника.

Россия запустила по Киеву ракеты "Циркон"

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы сразу после объявления воздушной тревоги. Предварительно по столице нанесли удар баллистическими ракетами типа "Циркон". Они были сбиты силами украинской противовоздушной обороны. Обломки ракет рухнули в нескольких районах города.

Так, в Соломенском районе были повреждены два частных дома. В Голосеевском – остатки ракет упали в лесополосе. Пострадало домохозяйство в Дарницком районе. А самые большие разрушения произошли в Печерском районе Киева, где обломки упали на одно из зданий учебного заведения. В результате атаки пострадали 10 человек, двое были госпитализированы.

"Циркон" - противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, принятая на вооружение в РФ в январе 2023 года. Москва заявляла, что "Циркон" является гиперзвуковой и способна развивать скорость более 10 тысяч километров в час.