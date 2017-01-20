10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations

Факт 1. Не все президенты произносили инаугурационную речь

Дональд Трамп примет присягу как сорок пятый президент США, но будет только тридцать девятым лидером, произнесшим инаугурационную речь. Джон Тайлер (10-й по счету 1841-1845), Миллард Филлмор (13-й, 1850-1853), Эндрю Джонсон (17-й, 1865-1869), Честер Артур (21-й, 1881-1885), и Джеральд Форд (38-й, 1974-1977) были вице-президентами, которые заняли пост главы государства после смерти лидера США или его отставки. Они никогда не выигрывали выборы сами, поэтому никогда не произносили инаугурационную речь.

Факт 2. Первый президент Америки приносил присягу в двух разных городах

Вашингтон, округ Колумбия, стал столицей страны не сразу, а лишь в 1800 году. Как раз перед тем, как третий президент США Томас Джефферсон был приведен к присяге. Джордж Вашингтон давал клятву как первый в истории президент США в Федеральном Холле Нью-Йорка в 1789 году. А на его второй срок в 1793 году инаугурацию перенесли в палату Сената в Конгресс-Холл Филадельфии.

Джон Адамс был приведен к присяге в качестве второго президента там же в 1797 году. Несколько вице-президентов принесли присягу за пределами Вашингтона, округ Колумбия, после смерти президента.

Факт 3. Текст президентской присяги вписан в Конституцию

Статья II, Раздел I Конституции гласит: "Прежде чем он [президент] начнет исполнение своих обязанностей, он должен принять следующую присягу или торжественное обещание: "Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и проявлю свои лучшие способности, чтобы сохранять, оберегать и защищать Конституцию Соединенных Штатов". Несмотря на то, что присяга содержит только тридцать пять слов, президенты и главные судьи могут ошибаться в ее произношении. Просто спросите Барака Обаму и Джона Робертса.

Факт 4. Единственный в истории США человек, приносивший присягу и принимавший ее

Уильям Говард Тафт принял присягу как двадцать седьмой президент США 4 марта 1909 г. Двенадцать лет спустя он стал главным судьей Верховного суда США. На этом посту он принял присягу от Кэлвина Кулиджа (1925) и Герберта Гувера (1929).

Тафт также удерживает два личных рекорда: самый тяжелый президент Америки (весил более 136 кг) и последний президент США с усами.

Факт 5. Больше инаугураций состоялось в марте, чем в январе

Тридцать шесть инаугураций были проведены в марте. Двадцать одна, включая инаугурацию Трампа, приходятся на январь.

До 1937 года президенты клялись исключительно 4 марта (или 5 марта, если день инаугурации выпадал на воскресенье.) Двадцатая Поправка в Конституцию сдвинула день инаугурации на 20 января (или на 21 января, если инаугурация выпадает на воскресенье, как это случилось со второй присягой Рональда Рейгана в 1985 году). Первым к присяге в январе пошел Франклин Делано Рузвельт (1933-1945) перед своим вторым сроком.

Единственный избранный президент, чья инаугурация не состоялись ни в январе ни в марте, — Джордж Вашингтон. Его первая инаугурация была 30 апреля 1789 года.

Факт 6. Джон Кеннеди был последним президентом, который пришел на присягу в шляпе

Ношение головных уборов, в частности цилиндров, было традицией. Кеннеди пришел в шляпе на инаугурацию, но снял ее на момент произнесения присяги. С тех пор все президенты приходят на инаугурацию без головных уборов.

Факт 7. Жена Линдона Джонсона была первой, державшей мужу Библию

Перед вступлением в должность Линдона Джонсона клерк Верховного Суда традиционно держал Библию в то время, как президент произносил слова своей клятвы. Джонсон попросил свою жену, леди Берд Джонсон, сделать это. Каждый президент с тех пор следовал его примеру.

Факт 8. Инаугурация Джеймса Бьюкенена — первая, которую запечатлили фотографы

Присяга Джеймса Бьюкенена 4 марта 1857 г. является первой, которая была сфотографирована.

Громкоговорители впервые использовались на инаугурации Уоррена Гардинга в 1921 году, а первая трансляция по радио — во время присяги Келвина Кулиджа в 1925 году. Первая трансляция по телевидению — во время присяги Гари Трумэна в 1948 году, первый цветной эфир запечатлел Джона Ф.Кеннеди в 1961-м, а первая трансляция в интернете пришлась на долю Билла Клинтона в 1997 году.

Инаугурация Джейсма МакКинли в 1897 году стала первой запечатленной на видео.

Факт 9. Самый холодный день присяги — вторая инаугурация Рональда Рейгана

Температура в полдень в Вашингтоне, округ Колумбия, 21 января 1985 года была около 7 градусов по Фаренгейту (-140 по Цельсию). Было так холодно, что Рейган принял присягу в закрытом помещении внутри Капитолия США после небольшой частной присяги в Белом доме за день до этого. Традиционный инаугурационный парад был отменен.

Факт 10. Самая короткая инаугурационная речь — 135 слов

Дональд Трамп говорит, что его речь будет короткой, но не настолько, как речь Джорджа Вашингтона на его второй инаугурации, которая содержала лишь 135 слов, или длину двух декламаций Молитвы Господней.