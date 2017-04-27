Администрация Трампа предложила масштабное сокращение налогов

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала налоговую реформу, которая предлагает сократить налоги корпораций с 35% до 15%. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проект предусматривает снижение налогов для граждан и ослабления регулирования рынков.

Согласно законодательству США, только Конгресс может утверждать серьезные изменения в систему налогообложения. В парламенте проект поприветствовали как начальную точку для дискуссии.

Министр финансов Стив Мнучин сказал, что утверждение проекта "даст толчок экономическому росту".

Последние масштабные изменения в налоговом законодательстве были в 1986 году при президентстве республиканца Рональда Рейгана.