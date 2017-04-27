Администрация Трампа предложила масштабное сокращение налогов

27 апреля 2017, 08:16
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Изменение системы налогообложения было одной из главных обещаний предвыборной кампании Трампа

Администрация Трампа предложила масштабное сокращение налогов | Экономика | Дело Увеличить картинку

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала налоговую реформу, которая предлагает сократить налоги корпораций с 35% до 15%. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Проект предусматривает снижение налогов для граждан и ослабления регулирования рынков.

Согласно законодательству США, только Конгресс может утверждать серьезные изменения в систему налогообложения. В парламенте проект поприветствовали как начальную точку для дискуссии.

Министр финансов Стив Мнучин сказал, что утверждение проекта "даст толчок экономическому росту".

Последние масштабные изменения в налоговом законодательстве были в 1986 году при президентстве республиканца Рональда Рейгана.

Раздел: >
Теги: сша , дональд трамп , налоги

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Администрация Трампа предложила масштабное сокращение налогов | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.