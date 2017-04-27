От Египта до Стамбула: как Тереза Мэй деньги на Брексит искала

Недавно Тереза Мэй побывала с официальным визитом в странах Персидского залива, где, по официальной версии, пыталась договориться об инвестициях со стороны богатых нефтяных монархий, а по неофициальной — заручиться финансовой поддержкой "шейхов" для проведения процесса Брексита — выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Лондон Vs Брюссель: сколько стоит выйти из ЕС

Переговоры на Аравийском полуострове стали особенно актуальными на фоне последних раундов общения Лондона с Европейской комиссией — чиновники из Брюсселя требуют, чтобы Британия оплатила в евро все издержки содружества европейских стран, которые они понесут после "отсоединения" Британии. Например, это касается переезда многих фирм, агентств и предприятий, зарегистрированных в ЕС, но разместивших свои офисы в Британии. Эти расходы также могут включать в себя как траты на переговорщиков с обеих сторон, так и на организацию встреч на высшем уровне с лидерами ЕС.

"Соединенное Королевство должно полностью покрыть конкретные расходы, связанные с процессом выхода, такими как переселение учреждений или других органов Союза" — написано в предварительных директивах ЕС.

Депутаты в Британии назвали такие меры чуть ли не карательными. Британский лейборист Бен Бредшоу, ведущий сторонник кампании Open Britain, которая выступает за "мягкий" Brexit (выход с сохранением максимально близких отношений с ЕС и с доступом к еврорынку), говорит, что позиция Комиссии это "удар по зубам британских налогоплательщиков".

Главный переговорщик от ЕС по вопросу Брексита Мишель Барнье поспешил успокоить ситуацию: "Позвольте мне быть ясным: когда страна выходит из Союза, нет никакого наказания. Мы не требуем оплаты за выход. Но нам нужно урегулировать текущие счета. Мы не будем просить англичан платить ни единого евро за то, на что они не соглашались в качестве члена".

Пока практически все сошлись на цифре в 60 млрд евро плюс сопутствующие расходы. ЕС ожидает, что с уходом Лондона Союз может потерять дополнительные 10 млрд евро, которые тоже нужно чем-то покрывать, так что можно ожидать политику "затягивания поясов". Понятно, что самостоятельно Лондон такую сумму не потянет, поэтому Тереза Мэй и собралась в ближневосточное турне для, так сказать, "фандразинга" на Брексит.

Кроме того, Британия может воспользоваться ситуацией, когда переговоры Евросоюза со странами Персидского залива остановились из-за низких цен на нефть в Саудовской Аравии и обеспокоенности некоторых членов ЕС правами человека в регионе.

У двухсторонних отношений существует значительный потенциал для роста, поскольку торговля стран Персидского залива с Великобританией составила лишь 2,7% мировой торговли региона в прошлом году, по данным рейтингового агентства Moody 's.

Пора отправиться в путешествие по следам британского премьера!

Сделки, инвестиции и свободная торговля: Великобритания и Катар

Тереза Мэй и премьер-министр Катара шейх Абдулла бин Нассер бин Халифа аль-Тани в Лондоне

В странах Персидского залива Мэй договаривалась о сделках по продажи оружия (и первые боевые самолеты уже проданы Саудовской Аравии) и о свободной торговле, особенно с одним из своих главных союзников — Катаром. В ответ катарцы просили упростить им получение туристических виз в Британию. Ближневосточный регион, по словам опрошенных Reuters катарских чиновников, может стать одним из первых, создавших "зону свободной торговли" с Лондоном.

"Мы не будем подписывать никаких сделок до официального выхода из ЕС, но ничего не мешает нам заключать предварительные договоренности", — заверил глава МИД Британии Борис Джонсон. Одну такую катарцы уже заключили в декабре, по словам министра финансов страны Али Шерифа эль-Амади.

Дело в том, что еще до начала Брексита Доха обещала Лондону инвестиции в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов. Сделка, как заявил премьер-министр Катара шейх Абдулла бин Насер бин Халифа аль-Тани будет сфокусирована в области энергетики, инфраструктуры, недвижимости и услуг в течение пяти лет по всей Великобритании, в том числе и в Шотландии (при условии, что Эдинбург не объявит о своей независимости).

Выступая на деловом и инвестиционном форуме в Лондоне, который представлял около 400 катарских предприятий, аль-Тани сказал: "В течение ближайших трех-пяти лет Катар вложит £5 млрд ($ 6.23bn) в экономику Великобритании через различные инвестиционные фонды".

В целом эмират уже вложил в Британию £40 млрд и владеет портфелем недвижимости большим, чем сама Королева Елизавета II, что делает катарцев самым крупным землевладельцами Лондона.

Оружие на экспорт: Лондон и Эр-Рияд

Тереза Мэй и король Саудовской Аравии Салман

Побывала Мэй и в Саудовской Аравии. Эта страна-лидер Персидского залива — крупнейший торговый партнер Британии в этой части мира. Экспорт товаров и услуг из Британии в Саудию составил в 2015 более 6 млрд фунтов стерлингов.

"Совместная торговля и саудовские инвестиции могут придать новый импульс для Великобритании", — заявила Тереза Мэй в начале апреля в Эр-Рияде. Саудовская Аравия и Иордания имеют важные оборонные контракты с британскими компаниями. Саудовская Аравия приобрела вооружения на более чем £3,3 млрд ( $4,1 млрд ) за последние два года.

Правда, отношения с Эр-Риядом поддаются в Британии сильнейшей критике из-за использования проданного оружия для бомбежек мирного населения в Йемене, где Сауды защищают беглого президента-суннита Абд Раббо Мансура Хади от хуситских повстанцев-шиитов.

В соответствии с правилами экспорта Великобритании лицензии на продажу не могут быть одобрены, если существует явная опасность того, что оружие может быть использовано для серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Но, несмотря на это, министр иностранных дел Борис Джонсон призвал министра международной торговли Лиама Фокса еще в прошлом ноябре продолжать поставки оружия в Саудовскую Аравию даже после взрыва на похоронах в Йемене в результате которого погибли более 140 человек. Такое решение вызвало новую волну критики, которая сводилась к тому, что правительство Терезы Мэй предпочитает доход от сделок защите прав человека.

Кроме Мэй, в Саудовской Аравии побывал и глава Лондонской фондовой биржи (LSE). Он предлагал главе саудовского суверенного фонда благосостояния инвестировать в Британию после выхода из ЕС. Он также пытался убедить их государственную нефтяную компанию Saudi Aramco выпустить акции на продажу именно на его фондовой бирже. Поэтому стоит ожидать, что сотрудничество, несмотря на смерти гражданских в Йемене, все равно продолжится: Саудовская Аравия слишком ценный для Лондона актив и партнер.

Турция и другие: кто еще сотрудничает с Лондоном

Тереза Мэй и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Государственный секретарь по международной торговле Лиам Фокс в рамках своего собственного турне нанес визиты в Катар, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Например в Эмиратах, британское правительство планирует вложить средства, чтобы получить "выгодный контракт зеленого строительства" в ОАЭ. Тем временем суверенные фонды Дубая и Кувейта также сделали значительные инвестиции в Великобританию в последние годы. Кувейтцы приобрели значительное количество недвижимости в течение короткого периода времени. London City Hall, место работы мэра Лондона, является частью портфеля недвижимости Кувейта.

"Свободная торговля делает нас все богаче. Это создает рабочие места. Это увеличивает инвестиции. Это повышает производительность труда. Она преобразует уровень жизни и создает возможности для всех наших граждан", — сказала Мэй во время визита в Бахрейн в декабре 2016 года.

Новое исследование Dubai Multi Commodities Center (DMCC) показало, что 42% предприятий Великобритании имеют "большой аппетит к зарубежной экспансии". Из предприятий Великобритании, открытых для расширения на зарубежные рынки, 40% будут рассматривать Ближний Восток и 75% — Дубай в качестве места для расширения.

Если переместиться немного на север от Аравийского полуострова, мы обнаружим торговые сделки Британии с Турцией и Израилем. Анкара заключила с Лондоном оборонный контракт на $125 млн в январе 2017 г., чтобы помочь в разработке истребителей для военно-воздушных сил Турции. После неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 г., Британия уже продала Анкаре военной техники почти на $62 млн. Мэй сказала, что такая сделка "показала Великобританию как глобальную нацию. Мы улучшим наши отношения с Турцией". Общая цифра проданного в Турцию с 2015 года оружия составляет $410 млн. Со своей стороны, Реджеп Эрдоган пообещал увеличить товарооборот с Лондоном до $20 млрд.

И это на фоне арестов, увольнений и притеснений всех форм оппозиции и успешного для президента Эрдогана референдума об усилении президентской власти. Турция, как и Катар, может выставить условие заключения соглашения о свободной торговле — отмену виз гражданам Турции.

С Израилем у Лондона также все хорошо. Британия — второй по величине торговый партнер Израиля после США. Самым заметным торговым ходом от Лондона можно выделить контракт авиакомпании El Al с "Роллс-Ройс" на поставку авиадвигателей. Со своей стороны, компания Elbit System поставляет британским ВВС тренировочные самолеты и симуляторы.

Еще 24 млрд фунтов стерлингов британцы вложили в ближайшего соседа Израиля — Египет.

В заключение можно сказать, что пока Великобритания официально не покинет ЕС, на что потребуется минимум два года, говорить о новых зонах "свободной торговли" слишком рано, но ускоренные приготовления видны уже сейчас. Лондон стремится удержать в своей орбите как старых партнеров, так и наладить сотрудничество с новыми, когда с него спадет обязательство утверждать каждую сделку со всеми членами ЕС.