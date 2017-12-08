Биткойн установил новый рекорд

Биткойн взял новую высоту — его курс достиг отметки $18 328,90 за единицу, сообщает сайт Сoinmarketcap.com. Рыночная капитализация валюты составляет 306,5 миллиарда долларов.

Напомним, стоимость биткойна подобралась к пятизначной цифре две недели назад. Криптовалюта постоянно дорожает — так, 7 декабря биткойн установил сразу несколько новых рекордов ($14 тысяч, $15 тысяч, $16 тысяч и $17 тысяч), но это оказался далеко не предел. Эксперты объясняют такой подъем рядом причин, к примеру, появлением новых игроков.

Кроме того, банки также начали рассматривать криптовалюту как "приемлемый вид вложений для своего портфеля", — приводит РБК слова сооснователя и директора по информационным технологиям VRT Дмитрия Лившина. На стоимость биткоина также влияет электричество, затрачиваемое на его добычу. Подсчитано, что энергии, которая уходит на одну транзакцию, хватит, чтобы неделю питать ферму в Нидерландах.