Блогера Лапшина с украинским и еще двумя гражданствами приговорили к 3 годам тюрьмы

20 июля 2017, 11:57
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Бакинский суд приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля с украинским паспортом, к трем годам лишения свободы

Увеличить картинку Фото: Sputnik / РИА Новости

В Азербайджане Лапшина обвиняют в посещении Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Блогера депортировали в Баку из Минска, несмотря на протесты России.

Обвинение требовало для Лапшина 6,5 года лишения свободы.

Лапшин был задержан в конце прошлого года в Минске по запросу Азербайджана за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В июне 2015 года Лапшин приехал в Азербайджан через Грузию, воспользовавшись украинским паспортом, в то время как Карабах он посещал с российским паспортом. Таким образом, по мнению обвинения, он нарушил положения законов о государственной границе и о паспортах.

Блогера задержали в Минске 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля этого года прошло закрытое заседание Верховного суда Беларуси по делу об экстрадиции блогера Александра Лапшина, а позже в тот же день его, вопреки возражениям Москвы, экстрадировали в Баку. Как сообщала "Новая газета", сначала из Баку за ним отправили самолет, а потом в Минске быстро провели заседание Верховного суда.

Напомним, блогер Александр Лапшин, занимающий 51-ю строчку в рейтинге русскоязычного "Живого журнала", был объявлен в розыск властями Азербайджана. В списке персон нон грата этой страны Лапшин находился уже несколько лет — после посещения Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах. Всего в списке 623 человека, их никто не объявляет в розыск, они просто не могут въехать в Азербайджан. Но Лапшин въехал в страну, предъявив на границе украинский паспорт, в котором был записан Олександром, а не Александром.

Если бы Лапшин просто съездил в Баку по украинскому паспорту, на том бы все и закончилось. Но блогер похвастался в своем ЖЖ тем, как удачно обдурил Азербайджан. Это и стало причиной возбуждения уголовного дела и объявления в розыск по двум статьям: "незаконный въезд в Азербайджан" и "публичные антиконституционные призывы".

По материалам: BBC
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Теги: азербайджан , беларусь , нагорный карабах

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